NBA - Décès de Sam Jones, second joueur le plus titré de la NBA

(Belga) Sam Jones, le second joueur le plus titré de la NBA, est décédé à l'âge de 88 ans, ont annoncé jeudi les Boston Celtics, dont Jones a porté le maillot de 1957 à 1969.

Sam Jones a été sacré champion à dix reprises avec les Celtics, ce qui fait de lui le second joueur le plus titré de la NBA après son ancien coéquipier Bill Russel, qui a collecté onze titres avec la franchise de Boston. Cinq fois sélectionné pour le All-Star Game, Sam Jones est entré au Basketball Hall of Fame en 1984. (Belga)