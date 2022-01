ATP Cup - L'Espagne bat le Chili, Tsitsipas gêné au coude renonce au simple

(Belga) L'Espagne a battu le Chili dans sa première rencontre de l'ATP Cup par équipes, samedi à Sydney, malgré l'absence de Rafael Nadal, tandis que Stefanos Tsisipas n'a pris part qu'au double grec contre la Pologne, à cause d'une gêne au coude.

Le N.4 mondial, opéré du coude droit fin novembre, a renoncé à son duel face à Hubert Hurkacz (9e), facile vainqueur d'Aristolis Thanos 6-1, 6-2, avant de revenir pour le double gagné par la Grèce 6-4, 5-7, 10-8. La Pologne s'est imposée 2-1 grâce à ses deux victoires en simple, dont celle de Kamil Majchrzak (117e) sur Michail Pervolarakis (6-1, 6-4). Tsitsipas, qui n'a pas montré de difficulté particulière lors du double, a affirmé que son rétablissement était "en bonne voie" et que son forfait en simple était une "précaution" afin d'être sûr de concourir à l'Open d'Autralie (17-30 janvier). "Je prie pour pouvoir jouer (en simple) lundi contre l'Argentine", a t-il ajouté alors qu'il devrait affronter Diego Schwartzman. Le N.13 mondial a dominé sans surprise Nikoloz Basilashvili (22e) en deux sets 6-1, 6-2, pour permettre à l'Argentine de battre la Géorgie 3-0 dans le Groupe D, et Federico Delbonis a battu Aleksandre Metreveli sur le même score. Plus tôt dans la journée, l'Espagne n'a aussi fait qu'une bouchée de la Croatie (3-0). Roberto Bautista Agut, 33 ans, vainqueur de neuf titres sur le circuit ATP et 19e joueur mondial, a écarté Cristian Garin (17e) en deux sets, 6-0, 6-3, dans une rencontre du Groupe A disputée à la Ken Rosewall Arena. L'autre point espagnol de ce samedi d'ouverture avait été marqué bien plus difficilement par Pablo Carreno Busta (20e) aux dépens d'Alejandro Tabilo, qui a mené 3-0 dans les deux manches mais perdu 6-4, 7-6 (7/4). Enfin sans Novak Djokovic, la Serbie, vainqueure de l'édition en 2020, est parvenue à s'imposer devant la Norvège dans le Groupe A grâce à sa victoire en double, 7-6 (7/3), 6-3, et à celle de Filip Krajinovic sur Viktor Durasovic 6-2, 7-5. Le N.8 mondial norvégien Casper Ruud s'était quant à lui défait de Dusan Lajovic 6-3, 7-5.