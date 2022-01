Coupe d'Afrique des Nations - Le match de préparation Algérie-Gambie annulé à cause de cas de coronavirus

(Belga) Le match de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et la Gambie prévue samedi à Doha au Qatar a été annulée à cause de cas de coronavirus au sein de la sélection gambienne, a annoncé samedi la fédération qatarienne de football, en charge de l'organisation du match.

La fédération gambienne de football avait annoncé plus tôt samedi que 16 joueurs étaient indisponibles pour la rencontre sans évoquer des cas positifs au coronavirus mais bien "des circonstances inattendues". La Gambie doit faire son entrée en Coupe d'Afrique des Nations le 12 janvier prochain contre la Mauritanie et ne sait pas encore sur combien de joueurs elle pourra compter à cause des mesures de quarantaine au Cameroun, pays-hôte de la CAN. En plus de la Mauritanie, la Gambie affrontera aussi le Mali et la Tunisie dans le groupe F. L'Algérie a elle été versée dans le groupe E avec la Côte d'Ivoire, la Guinée Équatoriale et le Sierra Leone. (Belga)