Le mercato EN DIRECT: Kylian Mbappé discute avec le Real Madrid, Newcastle veut un joueur d'Arsenal

Suivez le mercato hivernal EN DIRECT sur rtlsport.be!

LES TRANSFERTS DES BELGES

Les excellentes prestations de Charles De Ketelaere en championnat et sur la scène internationale a attiré les convoitises. Si un départ n'est pas à l'ordre du jour, le Club de Bruges aurait pris les devants et fixé le prix de sa pépite à 40 millions d'euros.

Le jeune Belge de 22 ans, Maxime Busi, est prêté à Reims jusqu'en fin de saison. Busi avait fait ses débuts professionnels avec Charleroi en février 2019 face à Ostende, où évoluait Wout Faes, son nouvel équipier à Reims tout comme Thomas Foket.

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

L'entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, a affirmé qu'Edinson Cavani ne quittera pas le club cet hiver. "Nous avons parlé avec lui, il sait que je ne le laisserai pas partir", a déclaré l'entraîneur Allemand. "Nous aurons besoin de lui, il est incroyable", a-t-il ajouté.

Toujours du côté de Manchester United, Anthony Martial a des envies d'ailleurs. "Il a clairement dit qu'il voulait partir", a confirmé l'entraîneur dans une vidéo. "D'un côté, il y a son désir de partir et de l'autre la question de savoir si les clubs intéressés peuvent répondre aux exigences de Manchester United", a-t-il ajouter. Un départ semble très compliqué pour l'ancien Monégasque.

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est libre de discuter avec n'importe quel club. Le Français n'a plus que 6 mois de contrat au PSG et selon les règles de l'UEFA, il a donc le droit de négocier avec les clubs de son choix, sans que son club actuel ne puisse interférer.

Selon plusieurs médias, majoritairement espagnols, le Real Madrid offre un contrat de 6 ans à Mbappé avec un salaire de 21 millions nets par an. Le tout agrémenté d'une prime à la signature de 40 millions d'euros.

Selon le Daily Mirror, les nouveaux riches de Newcastle aimeraient obtenir le prêt de Pierre-Emerick Aubameyang jusqu’à la fin de la saison. Le Gabonais est devenu indésirable dans le club londonien pour plusieurs écarts de conduite. Les Magpies ont été rachetés cette année par un fond d'investissement appartenant à l'Arabie Saoudite et sont en très mauvaise posture au championnat. Le nouveau club le plus riche du monde occupe l'avant dernière place avec 11 points et descendra en 2e division si les choses ne changent pas.

Hugo Lloris et Tottenham sont en pourparler afin de prolonger le contrat du gardien français jusqu'en 2023. Des rumeurs faisaient état d'un éventuel retour de l'international tricolore dans son championnat national, cela devrait en rester à ce stade.

Dries Mertens va avoir un nouvel équipier. Le journaliste Fabrizio Romano affirme que Axel Tuanzebe va rejoindre le Napoli en provenance de Manchester United sous forme de prêt payant. Le montant du prêt est de 500.000 euros.

L’AS Saint-Étienne veut se faire prêter le gardien du PSG Sergio Rico (28 ans). Mais pour le moment, les dirigeants du club de la capitale ne seraient pas enclin à lâcher son gardien espagnol en prêt gratuit.