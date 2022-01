Un joueur du PSG hospitalisé après avoir "subi plusieurs coups de couteau" le soir du Nouvel an

Le journal Le Parisien rapporte un communiqué du PSG annonçant qu'Elohim Prandi, joueur de l'équipe de handball du club parisien se trouve à l'hôpital après avoir été victime d'une agression le soir du Nouvel an.

Le Parisien rapporte que l'agression "a eu lieu dans les rues du VIIIe arrondissement de la capitale", ajoutant que "Prandi, âgé de 23 ans, a été poignardé à plusieurs reprises."

Le PSG rassure dans son communiqué en informant que samedi soir, l'état de son joueur n'inquiète plus les médecins.

"Elohim Prandi a été victime d’une violente agression la nuit dernière à Paris et a subi plusieurs coups de couteau, écrit le club de la capitale dans son communiqué. Le joueur est actuellement en observation à l’hôpital et son état n’inspire pas d’inquiétude. La Préfecture de police de Paris est saisie de l’enquête. Le club exprime son indignation face à cette agression et apporte tout son soutien à Elohim Prandi ainsi qu’à ses proches pour traverser cette épreuve."

Prandi devait disputer l'Euro de handball su 13 ou 30 janvier avec l'équipe de France, il est d'ores et déjà forfait, détaille encore Le Parisien.