Coupe de France: Monaco élimine Quevilly-Rouen, sous les yeux de Clement

L'AS Monaco, diminuée par des cas de Covid-19 et des blessures, s'est qualifiée dimanche pour les 8e de finale de la Coupe de France aux dépens de Quevilly-Rouen (3-1), formation de Ligue 2, sous les yeux de son futur probable entraîneur Philippe Clement.

Le club du Rocher s'en est sorti en Normandie grâce au capitaine Wissam Ben Yedder, buteur sur penalty (33e), et à son compère d'attaque Kevin Volland (37e, 58e). Mais la qualification a été obtenue sans grande marge de manoeuvre ni panache, les Normands ayant fait douter leurs visiteurs avant la mi-temps par Kalidou Sidibé (42e).

"Cette élimination est méritée si on prend du recul. En Coupe de France, la chance du plus petit, c'est que le gros le prenne de haut, mette de la suffisance, Monaco ne l'a pas fait ce soir", a néanmoins constaté l'entraîneur de QRM, Bruno Irles.

La qualification suffira au bonheur des dirigeants monégasques qui ont pris la décision, jeudi, de mettre à la porte l'entraîneur croate Niko Kovac, malgré une sixième place de Ligue 1 à quatre points du podium et un billet au chaud pour les 8e de finale de Ligue Europa.

Son successeur attendu, le Belge Philippe Clement, s'était glissé parmi les plus de 7.800 supporters recensés dimanche au stade Robert-Diochon, dans la banlieue rouennaise, pour voir sa future équipe en action. La formation mise en place par l'intérimaire Stéphane Nado, coach de l'équipe réserve, était néanmoins loin des standards habituels en raison des nombreuses absences.

- Clement à Nantes? -

Les Rouge et Blanc ont dû lancer l'année 2022 malgré sept cas de Covid-19 parmi l'effectif (Sofiane Diop, Youssouf Fofana, Axel Disasi, Benoît Badiashile, Jean Lucas...), la suspension de Guillermo Maripan et les pépins physiques concernant Djibril Sidibé et Aurélien Tchouaméni, entre autres.

L'équipe monégasque, rajeunie, n'a pas transpiré la sérénité et aurait pu se faire surprendre d'entrée par l'avant-centre Duckens Nazon, dont le tir de près a été repoussé en catastrophe par le gardien remplaçant Radoslaw Majecki (3e). Mais elle a fait la différence avec ses "anciens" Ben Yedder (31 ans) et Volland (29 ans).

Ces leaders "ont poussé l'équipe vers le haut", alors qu'elle était "très, très jeune", a réagi Stéphane Nado, qui n'a "pas trouvé les garçons troublés" par les derniers événements.

Clement, actuel entraîneur du Club Bruges, pourrait lui succéder très prochainement sur le banc. Dès dimanche prochain, à Nantes en championnat?