Romelu Lukaku (Cheksea) écarté pour ne pas perturber l'équipe avant la venue de Liverpool

Romelu Lukaku était le grand absent de Chelsea du match au sommet de Premier League contre Liverpool (2-2), dimanche en fin d'après-midi. L'entraîneur Thomas Tuchel avait décidé de ne pas le sélectionner en raison de l'agitation actuelle autour de l'attaquant des Diables Rouges.

"La question est devenue trop importante et trop bruyante. Pour protéger notre préparation pour le match contre Liverpool, je ne l'ai pas inclus dans mon groupe de joueurs", a expliqué le coach allemand à Sky Sports juste avant le début du match. L'international belge avait récemment critiqué le système de jeu de Tuchel dans une interview et avait avoué ne pas apprécier sa situation à Chelsea. L'entraîneur allemand avait réagi avec une certaine ranc?ur aux déclarations de l'ancien attaquant de l'Inter vendredi dernier. "J'ai discuté de la situation avec les joueurs les plus importants de mon équipe", a déclaré Tuchel dimanche. "Nous nous sommes rendu compte que tout cela était trop proche du match. C'était une décision difficile de le laisser hors de ma sélection, mais étant donné les circonstances, je devais le faire pour que nous puissions nous concentrer pleinement sur le match contre Liverpool. C'était plus facile s'il n'était pas dans l'équipe. Ce n'était pas une décision facile, mais selon moi c'était celle qu'il fallait prendre." Tuchel a annoncé après le match contre Liverpool qu'il allait avoir une conversation avec Lukaku afin de clarifier la situation. "C'est notre joueur et il y a toujours un chemin de retour", a informé l'Allemand. "Nous allons résoudre cette question à huis clos. Une fois que nous aurons pris une décision, nous saurons quand il reviendra dans la sélection."