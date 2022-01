Le mercato EN DIRECT: De Ketelaere bientôt en Premier League?

Suivez le mercato hivernal EN DIRECT sur rtlsport.be!

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

Romelu Lukaku aurait-il des envies d'ailleurs ? Quelques mois à peine après son arrivée à Chelsea, le Diable est pris dans une tempête qu'il a lui-même déclenchée avec des propos polémiques dans une interview donnée à Sky Italia.

Nos confrères italiens de la Gazzetta Dello Sport avancent que Romelu "pourrait avoir envie" de rejoindre Antonio Conte à Tottenham. Les deux hommes se sont très bien entendu à l'Inter où ils ont remporté le titre de champion.

Indice de crédibilité 0,5/5.

Charles De Ketelaere attire les regards des plus grands clubs européens grâce à ses bonnes prestations avec le Club de Bruges et les Diables Rouges. Le jeune attaquant ne quittera pas la Venise du Nord cet hiver mais un départ lors du prochain mercato estival est plus probable.

Selon le journaliste Santi Aouna, Leicester serait très intéressé par le jeune brugeois et voudrait conclure un pré-accord avec le Club en vue d'un transfert définitif l'été prochain.

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Le marché des transferts s'est ouvert aujourd'hui à minuit en Espagne et en Italie. Contrairement aux championnats anglais, français et allemand, la Liga et la Serie A ne commence que ce lundi à entrer dans la danse.

La Juventus a appelé le PSG il y a quelques jours afin de se renseigner sur le cas de Mauro Icardi, rapporte RMC Sport. Il semblerait qu'aucune négociation n'ait commencé, il s'agissait simplement d'une prise de renseignement. La Juventus se prépare au départ d'Alvaro Morata au FC Barcelone et se serait également renseigné auprès de Manchester United pour Anthony Martial.

Selon Sky Sports, le transfert de Kieran Trippier vers Newcastle est en très bonne voie. L'Atlético a reçu une offre entre 28 et 30 millions d'euros de la part des Magpies. Il semble difficile de retenir le joueur, en fin de contrat en juin 2023. La venue de Trippier serait le premier gros coup de Newcastle sur le marché des transferts.

Le Real Madrid souhaiterait alléger sa masse salariale en vue du mercato estival qui s'annonce chargé à la Casa Blanca. Selon le journal espagnol AS, Los Blancos voudrait vendre trois de ses joueurs cet hiver : Gareth Bale, devenu indésirable depuis plusieurs années et dont le salaire est colossal, Marcelo et Isco.

Toujours selon nos confrères espagnols de AS, l'arrivée au FC Barcelone d'Alvaro Morata est pratiquement finalisée. L'attaquant devrait rejoindre les Blaugranas dans le courant de la semaine.

En parlant du Barça, le club catalan a présenté sa nouvelle recrue Ferran Torres ce lundi au Camp Nou.

Ousmane Dembélé va-t-il rester au FC Barcelone ? La réponse est toujours très floue tant personne ne semble la posséder. Lors de la présentation de Ferran Torres, le directeur général Mateu Alemany, a donné des nouvelles du dossier du joueur français. "Aucune réunion n'est prévue aujourd'hui. Et nous n'aimons pas expliquer notre timing. Nous discutons avec ses agents depuis cinq mois. Ils connaissent la position du club, nous avons eu beaucoup de patience, ils savent que nous voulons qu'il reste, il a une offre et nous ne pouvons pas offrir plus, a déclaré Alemany. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club."

Le FC Augsburg a officialisé ce lundi la signature de Ricardo Pepi, jusqu'en juin 2026. L'attaquant de 18 ans arrive en provenance de Dallas. Le montant du transfert est estimé à 17,5 millions d'euros, hors bonus. International américain, il a marqué 15 buts en carrière en MLS en 55 matchs disputés.

En France, selon le site Footmercato, le gardien emblématique de l'OM, Steve Mandanda (36 ans) serait dans le viseur de l'OGC Nice. Le portier ne joue plus beaucoup avec le club pour lequel il compte 600 matchs.

Actuel 16e de Serie A, le club de Venise a confirmé la signature de lundi de Michaël Cuisance, le milieu français de 22 ans. Prêté par le Bayern Munich la saison dernière à l'OM, Cuisance rejoint définitivement l'Italie. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2025. Le club allemand percevra 4,5 millions d'euros, hors bonus.

L'attaquant Français Jonathan Ikoné est désormais un joueur de la Fiorentina, indique le club sur Twitter.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Yuma Suzuki quitte Saint-Trond pour retourner dans son ancien club des Kashima Antlers au Japon, a annoncé le club trudonnaire lundi.

Edo Kayembe devrait quitter Eupen durant ce mercato hivernal pour rejoindre la Premier League et évoluer du côté de Watford, annonce le journal anglais The Athletic. Les Hornets, mal en point en championnat avec une sixième défaite consécutive concédée ce week-end, devraient débourser 4 millions d'euros pour le milieu défensif congolais, formé à Anderlecht.