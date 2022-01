Une légende du foot anglais est catégorique: "Romelu Lukaku doit s'excuser"

Romelu Lukaku a été puni par Chelsea suite à ses propos polémiques dans une interview donnée à Sky Italia. Le Diable Rouge expliquait être mécontent de sa situation et que son envie première était de rester à l'Inter, pas de revenir à Chelsea.

Pour cela, Thomas Tuchel l'a écarté du groupe qui affrontait Liverpool dimanche en début de soirée (2-2). L'affaire fait énormément parler, surtout en Angleterre, et le sujet est débattu sur tous les plateaux TV d'émissions sportives.

C'était encore le cas sur Sky Sport où l'ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville, a livré son ressenti. "J’ai toujours appelé les joueurs à être plus authentique, à être plus honnête. Dans ce sens, nous devons applaudir Lukaku pour avoir été assez courageux pour dire ce qu’il ressent. Il est expérimenté. Nous devons bien imaginer qu’il sait que ces mots vont faire parler, qu’ils auraient de l’impact", a commencé par expliquer Neville dont les propos sont repris par la RTBF.

"Il doit aller s'excuser"

S'il est partisan de la franchise, Neville estime que Lukaku est allé peut être un peu fort et qu'il doit maintenant s'excuser afin d'apaiser la situation. "Si j’étais fan, coach ou dirigeant de Chelsea, Je me sentirais réellement déçu. Déçu qu’il dise cela, alors que vous avez beaucoup investi pour le faire venir en début de saison. Ce que j’attendrais de Lukaku dans les prochains jours, ce sont des excuses. Ce qu’on peut espérer maintenant c’est finalement plus de vérité. Qu’il dise : 'Ecoutez, J’ai dit les mots que j’ai dits. Peut-être que j’aurai dû les garder pour moi mais c’était la vérité'. Il doit cependant aller s’excuser auprès de ses coéquipiers pour la polémique qu’il a créée juste avant la préparation d’un grand match. Le mieux à faire est d’aller demander pardon au vestiaire."

Je pense que nous allons voir un Lukaku différent

"Tout le monde a été confronté à une situation où il a fait des erreurs", poursuit encore l'Anglais qui pense qu'après ses excuses, Romelu "pourra réintégrer le groupe".

"Je pense que Lukaku a été blessé de ne pas disputer le match face à Liverpool, de ne pas être avec ses coéquipiers pour ce match. Tuchel a montré qu’il est le boss. Les propriétaires l’ont soutenu dans sa démarche. Les autres joueurs ont disputé un grand match, sans Lukaku. Je ne crois pas que Lukaku sera transféré. Il va être réintégré. Je l’ai vécu à plusieurs reprises à Manchester United. Certains joueurs ont été écartés et sont finalement revenus pour bien performer. Je pense que nous allons voir un Lukaku différent", conclut l'ancien joueur de ManU.