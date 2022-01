Le mercato EN DIRECT: Chelsea blinde Lukaku, Insigne file en MLS 

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

C'est terminé pour les espoirs de transfert. Romelu Lukaku ne quittera pas Chelsea, après une décision prise lors d'une réunion décisive hier soir.

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

La situation se complique pour Alvaro Morata. Sous contrat à l'Atlético Madrid, l'Espagnol est prêté à la Juventus, mais souhaitait rejoindre le Barça cet hiver. Le club catalan était déterminé, mais selon le Guardian, l'affaire va capoter. Le club espagnol refuse de le vendre à un concurrent direct comme le FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain continue à envisager l'arrivée d'Ousmane Dembélé, selon le Mundo Deportivo. Le club français serait en contact avec son agent et pourrait s'activer dans les prochains jours pour faire venir le Français, indésirable au Barça.

Indice de crédibilité: 3,5/5, très probable. Ses exigences salariales ne sont pas un problème pour le PSG. Le Barça n'en peut plus et le club français a tout intérêt à recruter des joueurs français. Tout semble possible.

Antonio Rüdiger suscite des convoitises. Le joueur allemand arrive en fin de contrat en juin à Chelsea et serait suivi par le PSG, le Bayern et la Juventus. Le Real Madrid, un temps cité, a finalement décidé de laisser tomber, selon Sky Sports.

André Onana va signer dans les prochaines heures à l'Inter Milan. Le portier va passer sa visite médicale et signer pour 5 ans, avant de finir la saison à l'Ajax Amsterdam. Il souhaitait ce transfert depuis un certain temps.

Dusan Vlahovic est un attaquant convoité. Suivi par toute l'Europe, il serait au centre d'une offre mirobolante d'Arsenal, qui proposerait 55 millions d'euros et le rachat de Torreira pour l'accueillir dès cet hiver, selon la Gazzette dello Sport. La Fiorentina pourrait pousser pour attendre jusqu'au mois de juin.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. Arsenal a les possibilités pour convaincre le joueur, mais la Fiorentina sait que des clubs du top européen viendront aux nouvelles cet été. Sans doute voudront-ils encore patienter et faire monter les enchères.

Le défenseur central brésilien Thiago Silva a prolongé lundi son contrat d'un an avec Chelsea, jusqu'en 2023, a annoncé le club londonien actuel dauphin de Premier League. "L'expérience, le leadership et les performances de Thiago Silva ont été et demeurent très importants pour l'équipe, nous sommes donc très heureux de prolonger son contrat d'une année supplémentaire", a indiqué dans un communiqué Marina Granovskaia, directrice générale du club.

Newcastle poursuit ses discussions autour de Kieran Trippier. Le club anglais va devoir débourser aux alentours de 30 millions d'euros pour convaincre l'Atlético Madrid, selon le Guardian.

De son côté, l'Inter Milan se rapprocherait d'une arrivée de Lucas Digne. Le club italien apprécie le profil du Français et Everton ne serait pas opposé à l'idée.

Alors que le club s'apprête à perdre Trippier, l'Atlético Madrid viserait Cesar Azpilicueta. Le joueur de Chelsea arrive en fin de contrat en juin et serait surtout visé par le FC Barcelone.

Lorenzo Insigne ne restera pas à Naples. L'Italien de 30 va s'engager pour 5 ans et demi à Toronto et mettre ainsi fin à son aventure italienne l'été prochain. L'information devrait être officialisée dans les prochains jours.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Dante Rigo quitte le PSV Eindhoven pour le Beerschot, où il a signé un contrat d'un an avec option pour une saison de plus, a annoncé mardi le club anversois, lanterne rouge de la D1A. Le milieu belge de 23 ans avait rejoint les équipes de jeunes du PSV en 2007, en provenance du Lierse. Il a débuté en équipe première du club néerlandais en 2017 et avait été prêté au Sparta Rotterdam et à ADO La Haye ces deux dernières saisons. Rigo, passé par toutes les équipes nationales de jeunes des U15 aux Diablotins, a disputé plus de 100 matches en D1 et D2 néerlandaises. Il va rejoindre le groupe des Rats, actuellement en stage en Espagne.

L'Union Sant-Gilloise a réalisé son premier transfert de l'année 2022 en engageant le défenseur japonais Koki Machida. Le joueur de 24 ans, un défenseur central gauche, est prêté pour 18 mois avec option d'achat par les Kashima Antlers, indique mardi le club bruxellois, leader du championnat. "La saison de football au Japon vient de se terminer et Koki y a joué pas moins de 34 matchs durant lesquels il a inscrit 5 buts et délivré un assist, permettant à son club de finir à une belle quatrième place", précise l'Union sur son site internet. "Au total, il a déjà joué 116 rencontres officielles pour son club formateur. Tout comme Kaoru Mitoma, Koki Machida faisait partie de la sélection olympique japonaise lors des JO 2020 et est même monté au jeu face à l'Afrique du Sud lors du premier match".

Rayane Bounida, le jeune crack de 15 ans du Sporting d'Anderlecht, va s'engager à l'Ajax Amsterdam. Il pourrait rejoindre le club néerlandais dès le mois de mars, au moment de fêter ses 16 ans.