Un drone interrompt le match du PSG en Coupe de France (photo)

Tenant du titre, le PSG de Mauricio Pochettino n'a jamais tremblé à Vannes lundi soir en seizièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens se sont imposés 0-4 dans le sillage de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé.

Contre Vannes, 8e de National 2, le 4e échelon du football français, l'équipe de Mauricio Pochettino, à la tête du PSG depuis un an, a dû attendre la demi-heure de jeu, et une tête de Presnel Kimpembe sur corner, pour prendre les devants (0-1, 28e). C'est le 2e but chez les professionnels pour Kimpembe, capitaine du soir. En seconde période, Mbappé a enfoncé seul Vannes en signant un triplé (59e, 71e et 77e), notamment sur des assists des jeunes Xavi Simmons et Eric Dina Ebimbe.

Un match qui a aussi été interrompu pendant quelques petites secondes. La faute à un drone, surpris en plein vol au-dessus du stade, ce qui est évidemment totalement interdit.