Romelu Lukaku condamné à payer une amende XXL après son interview

Ce matin, nous vous annoncions que la tension était redescendue d'un cran entre Romelu Lukaku et Chelsea. Le Diable Rouge s'est expliqué, excusé et ne quittera pas le navire britannique cet hiver. Pas plus qu'à l'été prochain, d'ailleurs.

Mais selon la Repubblica, le club a toutefois décidé d'agir pour sanctionner son attaquant. Il aurait ainsi hérité d'une amende de 500.000 euros, qui doit lui faire comprendre qu'il ne peut pas tout faire lorsqu'il est en interview. Une sanction financière avant de passer à la suite de la saison.