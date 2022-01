Trois merveilles à savourer: voici les nommés pour le plus beau but de l'année 2021 (vidéos)

La FIFA a annoncé les trois finalistes du prix Puskas, qui récompense le plus beau but de l'année 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y aura du niveau.

Erik Lamela figure sur cette liste. Le joueur de Tottenham avait inscrit un but techniquement somptueux contre Arsenal. Patrik Schick, auteur d'un lob devenu culte à l'Euro 2020, et Mehdi Taremi pour son geste acrobatique spectaculaire contre Chelsea, sont, eux aussi, nommés.

Le prix sera remis le 17 janvier prochain.