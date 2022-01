Pas de Thibaut Courtois dans la liste des nommés au gardien de l'année par la FIFA

(Belga) Thibaut Courtois ne figure pas dans la liste des trois nommés au titre de gardien de l'année 2021 pour la FIFA, a communiqué la fédération internationale mercredi.

Le gardien du Real Madrid et des Diables Rouges n'est en effet pas dans la 'short-list' qui comprend l'Italien Gianluigi Donnarumma (PSG, ex-AC Milan), champion d'Europe avec l'Italie, le Sénégalais Edouard Mendy, le gardien de Chelsea vainqueur de la Ligue des Champions et l'Allemand Manuel Neuer, le portier du Bayern de Munich, vainqueur du trophée l'an dernier (pour l'année 2020). Côté féminin, l'Allemande Ann-Katrin Berger, victorieuse de la Ligue des Champions avec Chelsea, la Chilienne Christiane Endler (Lyon) et la Canadienne Stephanie Lynn Marie Labbe (PSG) sont les trois candidates au prix de gardiennes de l'année pour la FIFA. Les trois nommés pour l'entraîneur de l'année seront connus jeudi alors que pour les candidats au titre de joueur et joueuse de l'année seront connus vendredi. Le jury est composé des entraîneurs et des capitaines des équipes nationales (messieurs et dames), d'un journaliste spécialisé (un par fédération nationale) ainsi que de supporters inscrits sur FIFA.com. Les récompenses seront remises le 17 janvier à Zürich en Suisse lors d'une cérémonie virtuelle. (Belga)