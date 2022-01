Les Belges à l'étranger - Michy Batshuayi et Besiktas remportent la Supercoupe de Turquie aux tirs au but

(Belga) Mercredi soir, Besiktas a battu Antalyaspor aux tirs au but (4-2) et a remporté la Supercoupe de Turquie, après que le temps réglementaire et les prolongations se soient terminés sur le score de 1-1. Michy Batshuayi menait l'attaque de Besiktas tandis que Ruud Boffin défendait les cages d'Antalyaspor.

Besiktas a pris l'avantage en première mi-temps grâce à un but d'Hutchinson (1-0, 33e). Héros puis malheureux, le même Hutchinson a inscrit un but contre son camp en deuxième période pour remettre les équipes à égalité (1-1, 74e). Dos à dos après 90 minutes de temps réglementaire, les équipes se sont dirigées vers les prolongations. Les 30 minutes supplémentaires n'ont cependant pas livré de vainqueur, et c'est aux tirs au but que Besiktas a triomphé. Michy Batshuayi a inscrit le 2e tir au but pour les Stambouliotes et Ruud Boffin n'est pas parvenu à arrêter de coup de pied adverse. Les échecs d'Erdilman et Floranus ont précipité la défaite d'Antalyaspor, qui s'est finalement incliné 4-2. C'est la 10e fois que les Black Eagles remportent la Super Coupe de leur pays. Leur premier succès remonte à 2006. (Belga)