Dakar 2022: Price remporte l'étape 5, course arrêtée en moto

L'Australien Toby Price a remporté jeudi la cinquième étape du Dakar 2022 à Riyad, alors que la course est arrêtée pour une raison inconnue aux alentours de 12h00 locale (10h00 de Paris) pour les motards encore en course et le Dakar Classic pour une raison inconnue.

A l'arrivée de cette spéciale de 346 km autour de la capitale, le pilote KTM devance l'Italien Danilo Petrucci (KTM) de 4 min 14 sec. et le Botswanais Ross Branch de 4 min 16 sec.

Avant la reprise de la course, le classement général provisoire n'affiche aucun changement, l'Anglais Sam Sunderland (KTM) devançant l'Autrichien Matthias Walkner (KTM) de plus de 2 minutes et le Français Adrien Van Beveren de six.