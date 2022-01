Tennis: Osaka et Halep déroulent à Melbourne, rendez-vous Azarenka-Swiatek à Adelaïde

Journée tranquille pour l'élite du tennis féminin jeudi dans les tournois préparatoires à l'Open d'Australie qui débute le 17 janvier: Naomi Osaka et Simona Halep ont déroulé à Melbourne, Viktoria Azarenka et Iga Swiatek se sont donné rendez-vous à Adelaïde.

Osaka, 13e mondiale et ex-N.1, a atteint sans encombre les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Melbourne 1, en surclassant la Belge Maryna Zanevska (82e) 6-1, 6-1 en moins d'une heure.

"Je suis vraiment contente du scenario aujourd'hui", a reconnu la Japonaise de 24 ans qui joue son premier tournoi depuis sa défaite au 3e tour de l'US Open en septembre.

Elle a dominé son adversaire dans tous les domaines mais aura vraisemblablement plus fort à faire contre l'Allemande Andrea Petkovic (ancienne 9e à la WTA aujourd'hui 75e).

Osaka, dont la saison 2021 a été largement perturbée par des difficultés d'ordre psychologique, avait expliqué vouloir s'amuser sur le court après avoir éliminé au premier tour à Melbourne la Française Alizé Cornet (61e) en lui cédant un set.

La joueuse aux quatre titres du Grand Chelem, dont l'Open d'Australie 2021, a pu le faire face à la Belge qui n'aura tenu que 58 minutes.

"J'étais très nerveuse lors du premier match (contre Cornet), mais je l'étais encore aujourd'hui, simplement parce que je ne l'avais jamais affrontée alors je ne savais pas à quoi m'attendre", a commenté Osaka.

"Je pense avoir beaucoup appris de mon match de mardi et je suis très heureuse d'avoir su l'utiliser aujourd'hui", a-t-elle souligné en insistant sur la qualité de son service.

Halep (20e et elle aussi ex-N.1) n'a pas éprouvé non plus la moindre difficulté pour écarter sa compatriote roumaine Elena-Gabriela Ruse (87e) 6-2, 6-1 en 61 minutes. Elle affrontera la Suissesse Viktorija Golubic (43e) pour une place dans le dernier carré.

Dans le plus relevé tournoi WTA 500 d'Adelaïde, une autre ex-N.1 mondiale, Azarenka (aujourd'hui 27e), a facilement progressé vers les quarts en battant l'Australienne Priscilla Hon (263e mais qui avait battu Petra Kvitova au 1er tour) 6-3, 7-5.

La Bélarusse, double lauréate de l'Open d'Australie (2012 et 2013) affrontera Swiatek (9e) pour une place en demies.

Car la Polonaise, lauréate de Roland-Garros 2020, s'est jouée 6-1, 6-2 de la Canadienne Leylah Fernandez (24e), finaliste du dernier US Open.