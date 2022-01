Manchester City détecte 21 cas de covid, dont l'entraîneur et 7 joueurs

Manchester City devra composer sans son entraîneur Pep Guardiola vendredi en déplacement à Swindon Town en 1/32e de finale de FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football. L'Espagnol est positif au coronavirus, a annoncé le club de Kevin De Bruyne jeudi.

Guardiola a été testé positif mardi, à l'instar de son assistant Juanma Lillo. Les deux techniciens sont en quarantaine. Au total, près de 21 personnes de la bulle de l'équipe première mancunienne sont isolées. Quatorze sont issues du staff et sept sont des joueurs, a précisé le club, sans donner davantage d'informations quant aux identités.

En l'absence de Guardiola et Lillo, c'est un autre assistant, Rodolfo Borrell, qui dirigera les Skyblues contre les pensionnaires de League Two, quatrième échelon du football anglais. Burnley, opposé à Huddersfield (D2), sera aussi privé de son entraîneur principal Sean Dyche, également positif au Covid-19 et en quarantaine.