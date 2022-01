Le stade Pierre-Fabre de Castres, nouvelle forteresse du Top 14

Ouvert aux quatre vents dans un paisible quartier résidentiel, le stade Pierre-Fabre n'a, à première vue, rien d'une forteresse. Castres n'y a pourtant plus perdu en Top 14 depuis décembre 2020, plus longue série en cours avant la réception du Stade français samedi.

Cette invincibilité à domicile a été très sérieusement menacée la semaine dernière par La Rochelle. La plupart des supporters castrais en avaient d'ailleurs sans doute déjà fait le deuil lorsque leur équipe, complètement dépassée, était menée 24-3 après moins de 25 minutes de jeu.

Mais le CO, refusant de voir sa citadelle tomber sans combattre, a sonné la révolte pour s'imposer d'un souffle (31-30) et signer un 15e match consécutif sans défaite (14 victoires et un nul) sur sa verte pelouse.

"Cette série nous tient vraiment à coeur", affirme à l'AFP l'un des grands artisans de cette "remontada", l'arrière Julien Dumora. "On n'en avait pas forcément fait un objectif au départ, mais on y prend goût au fur et à mesure que le nombre de victoires augmente."

Son coéquipier Thomas Combezou, lui, n'a pas envie, même si elles reflètent "la force de caractère de l'équipe" et le "bel effectif" du club, de "prêter trop d'intérêt" aux statistiques.

"Il ne faut pas se dire que c'est la fin du monde si on perd à Pierre-Fabre", relativise le trois-quarts centre de 34 ans, conscient qu'il a fallu un peu de "chance" dimanche -- deux coups de pieds manqués de l'ouvreur rochelais Ihaia West dans les dernières minutes -- pour que la série se prolonge.

- A "double tranchant" -

A Castres, sous-préfecture de 40.000 habitants où le rugby est roi, Dumora et les siens peuvent compter sur des supporters passionnés qui leur apportent le "surplus de motivation" nécessaire pour ne jamais rien lâcher.

"On a encore vu le week-end dernier à quel point le public s'est mis à pousser quand la tendance a commencé à basculer en notre faveur", apprécie l'arrière de 33 ans. "Le stade était en feu. On le sent sur le terrain."

A partir de samedi et de la venue du Stade français à l'occasion de la 15e journée du Top 14, le stade Pierre-Fabre sera amputé de la moitié de ses places en raison du retour des jauges sanitaires.

"Il faut que les 5.000 personnes qui restent fassent autant de bruit", sourit l'entraîneur en chef Pierre-Henry Broncan.

La dernière défaite castraise à domicile, le 22 décembre 2020 contre Brive (25-24), avait précipité la chute de son prédécesseur à la tête de l'équipe, Mauricio Reggiardo.

Alors avant-derniers du championnat, les Tarnais se sont redressés depuis de façon spectaculaire, manquant d'un rien la qualification en phase finale en fin de saison dernière et pointant aujourd'hui à la 4e place du classement.

Pour Dumora, garder aussi longtemps son enceinte inviolée est à "double tranchant": les adversaires vont commencer à "craindre" de venir à Castres, "mais ça peut aussi les motiver à faire une grosse performance".

Le CO est bien placé pour le savoir: c'est lui qui avait mis fin en 2014 à l'incroyable série de 77 matches sans défaite de Clermont dans son stade Marcel-Michelin.