Le Gabon s'inquiète: des joueurs testés positifs après une soirée à quelques jours de la Coupe d'Afrique (vidéo)

Les stars de l'équipe gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina sont positifs au Covid-19 à un test antigénique jeudi mais attendent le résultat d'un test RT-PCR à quatre jours du premier match des Panthères à la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN), a annoncé à l'AFP leur sélectionneur.

L'attaquant d'Arsenal Aubameyang et le milieu de terrain de Nice Lemina "ont effectué un test PCR de confirmation et sont actuellement à l'isolement dans leur hôtel", a déclaré par téléphone le Français Patrice Neveu, précisant que les joueurs n'avaient "aucun symptôme".

Dans une vidéo postée il y a quelques heures par un humoriste, on voit Aubameyang et des coéquipiers profiter d'une soirée, sans respecter les gestes barrières. De quoi alimenter les craintes d'un foyer épidémique. Les Panthères du Gabon doivent affronter les Comores le lundi 10 janvier pour leur match d'ouverture de la compétition phare du continent. Les footballeurs gabonais seront également opposés, dans le groupe C, au Ghana et au Maroc.

Les coéquipiers d'Aubameyang ont été lourdement battus dimanche lors de leur stage de préparation à Dubaï par le Burkina Faso, 3 à 0.