NBA: Un Fournier record ramène les Knicks du diable Vauvert contre les Celtics

Il a mis le Madison Square Garden en fusion: Evan Fournier a battu ses records de points (41) et de tirs inscrits derrière l'arc (10) pour permettre à New York de renverser Boston (108-105), après avoir compté 25 longueurs de retard, jeudi en NBA.

Ces derniers temps, les matches se suivent et ne se ressemblent pas pour l'arrière, médaillé d'argent avec les Bleus aux Jeux de Tokyo. Lors du revers à Oklahoma City le 31 décembre, il avait été limité à trois points, avant de réagir au match suivant, également perdu à Toronto (20 pts).

Mardi, il avait atteint le fond, avec un zéro pointé au scoring, assistant du banc, durant tout le dernier quart-temps, à la victoire contre Indiana.

Certainement vexé, et se rappelant que les Celtics lui avaient très bien réussi (32 pts) pour sa première sous le maillot new-yorkais en ouverture du championnat, il a fait preuve d'orgueil et d'une flamboyance inédite chez lui en dix saisons NBA.

Pendant trois quart-temps, il a été le seul à surnager côté Knicks dans cette rencontre longtemps maîtrisée par Boston, porté par Jayson Tatum, excellent (36 pts, 9 passes, 6 rbds). Mais le Français a gardé le meilleur pour la fin et, dans un même élan, ses coéquipiers se sont réveillés, à l'image de Julius Randle (22 pts, 8 rbds).

Fournier, dont le précédent record personnel à trois points s'élevait à 7 paniers inscrits en avril 2021 sous le maillot de... Boston contre Houston, a planté dans le money-time ses 9e et 10e banderilles (en 14 tentatives), cette dernière faisant passer NY devant au score pour la première fois (99-98) à deux minutes du terme.

Durant ce dernier quart-temps, il a mis 13 points, qui ont donc fait 41 au total (8 rbds). Neuf de mieux que son précédent record personnel.

- Evan tout-puissant -

"A l'évidence je manque de régularité en ce moment. Mais je ne pensais pas faire aussi bien que lors de mon premier match ici", a commenté à chaud Fournier. "Lorsqu'on traverse une saison où il y a beaucoup d'inconstance et qu'on essaye de trouver un rythme, il faut rester positif et regarder vers l'avant. C'est ce que j'essaie de faire, parfois ça marche et parfois non".

Les deux dernières minutes ne furent cependant pas les siennes, Tatum égalisant à 1,5 seconde du buzzer (105-105). Un temps suffisant pour RJ Barrett (13 pts), qui a libéré New York d'un tir à trois points aussi improbable que l'était la perspective d'un succès quelques minutes plus tôt.

Si les Knicks ont chipé la 10e place à Boston à l'Est, Phoenix a repris les commandes à l'Ouest au détriment de Golden State.

Les Suns se sont imposés face aux Clippers (106-89), en s'appuyant une nouvelle fois sur la science du jeu de Chris Paul, auteur de son premier tripe-double de la saison (14 pts, 10 passes, 13 rbds).

Devin Booker ayant peiné offensivement (11 pts à 5/22, 10 rbds), les seconds couteaux Cameron Johnson (24 pts) et Jalen Smith (19 pts, 14 rbds) se sont distingués, face à des Californiens (8e) où Marcus Morris (26 pts, 8 rbds) s'est senti bien seul en attaque. Nicolas Batum (1 pt, 7 rbds, 2 passes) a lui fait un retour timide après onze jours d'absence.

Plus tôt, les Warriors, sans Stephen Curry et Draymond Green mis au repos, avaient concédé un deuxième revers d'affilée à La Nouvelle-Orléans (101-96). Brandon Ingram (32 pts, 11 rbds) a été le bourreau de Golden State.

Pour Memphis, solide 4e, tout va bien en revanche, avec un septième succès consécutif glané contre Détroit (118-88), grâce à Ja Morant (22 pts, 9 rbds, 6 passes), Killian Tillie contribuant modestement (5 pts, 5 rbds).

En face, Killian Hayes fut tout aussi discret (5 pts, 2 passes).