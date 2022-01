Nick Kyrgios ne comprend pas Novak Djokovic, mais critique le traitement dont il fait l'objet

La situation autour de Novak Djokovic reste très complexe. Critiqué de toute part, le Serbe est aussi soutenu, notamment en Serbie. Des voix s'élèvent pour condamner le traitement dont il fait l'objet depuis son arrivée à Melbourne, alors qu'il vit aujourd'hui en rétention.

Un joueur a rejoint cette liste. Nick Kyrgios, connu pour ses prises de position tranchées, s'est exprimé sur Twitter à ce sujet. Avec un avis partagé. "J'ai décidé de me faire vacciner pour les autres et pour la santé de ma mère. Mais la façon dont la situation de Novak est gérée est très mauvaise. Les memes, les titres de presse le sont aussi. Il est l'un de nos plus grands champions et au bout du compte, c'est un humain. Nous devons faire mieux", a lancé l'Australien.