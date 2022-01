"Que l'amour de Dieu vous fortifie": Novak Djokovic réagit pour la première fois après l'annulation de son visa (photos)

Novak Djokovic a remercié ses soutiens "à travers le monde", vendredi dans une première réaction depuis qu'il a été placé en rétention en Australie après l'annulation de son visa en raison du flou entourant sa situation vaccinale.

Toujours bloqué dans un hôtel de Melbourne, le Serbe Novak Djokovic a envoyé ses premiers messages depuis son arrivée en Australie. Sur Instagram, il a tenu à saluer ceux qui l'encouragent, alors qu'il lutte pour jouer l'Open d'Australie avec une exemption médicale aujourd'hui refusée par les autorités, alors qu'elle était attribuée par Tennis Australia.

"Merci à ma famille, à mes proches, à la Serbie, et à tous les gens bons à travers le monde qui m'envoient leur soutien. Merci à Dieu pour la santé", a-t-il écrit dans un message en serbe. Ce soutien, "je peux le sentir et il est grandement apprécié", écrit-il aussi en anglais. Il a aussi partagé un message religieux, juste avant cette fameuse story de remerciement. "Mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Paix de Dieu, le Christ est né. Que l'amour de Dieu vous fortifie et vous comble", peut-on y lire.

Le N.1 mondial du tennis souhaite également un joyeux Noël aux orthodoxes, lui qui s'est réveillé pour la deuxième fois vendredi dans un centre de rétention de Melbourne où débute le 17 janvier l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem 2022. "Mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Paix de Dieu, le Christ est né. Que l'amour de Dieu vous fortifie et vous comble", peut-on y lire.

Il y a été placé dans l'attente d'une expulsion après l'annulation de son visa d'entrée en Australie, dans la nuit de mercredi à jeudi, au motif qu'il ne remplissait pas les strictes conditions d'entrée sur le territoire imposées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



Selon le gouvernement australien, les papiers du joueur de 34 ans, qui s'était opposé à la vaccination obligatoire et dont le statut vaccinal est inconnu, ne répondaient pas aux conditions exigées en la matière.



Il ne sera pas expulsé avant lundi, date d'une nouvelle audience devant un juge de Melbourne. Djokovic avait atterri à Melbourne mercredi dans l'espoir de défendre son titre à l'Open d'Australie (17-30 janvier) et de remporter un 21e titre record en Grand Chelem, après avoir officiellement reçu une dérogation.