Biathlon: Jacquelin et Simon n’ont pas perdu le rythme

Tous deux deuxièmes de leurs sprints respectifs vendredi à Oberhof, Emilien Jacquelin et Julia Simon ont confirmé vendredi leur état de forme en ce début 2022, le Grenoblois protégeant même son dossard de leader.

Dans les conditions météo parfois difficiles de la station allemande, les deux Bleus ont offert une belle impression alors que se rapprochent les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).

Julia Simon s’est arrachée pour décrocher la deuxième place et un troisième podium consécutif, arrivant derrière la Norvégienne Marta Olsbu Roeiseland, leader du général.

Elle avait retrouvé la forme au Grand Bornand fin décembre en récoltant deux deuxièmes places, sur la mass start et la poursuite. La pause n’a visiblement pas cassé le rythme de la biathlète des Saisies.

A Oberhof, où elle s’était imposée sur la mass start l’an dernier, Julia Simon a partagé sa médaille d'argent avec la Biélorusse Hanna Sola, arrivée ex-aequo.

Son début de saison avait été particulièrement difficile, avec notamment de grosses difficultés au tir. Le tir, elle l’a rectifié et elle confirme pour ce premier sprint de l’année 2022 avec un 9/10.

Devant, la leader du général Marta Olsbu Roeiseland a encore dominé les débats, avec 7 sec 1/10 d'avance.

- La "belle opération" de Jacquelin -

Plus tôt dans la journée, Emilien Jacquelin a creusé légèrement l'écart au classement général, malgré sa deuxième place derrière le surprenant Russe Alexandr Loginov.

Et si le jaune lui va bien, il s'adjuge en plus le dossard rouge du sprint.

Peu perturbé par le poids de son statut de leader et par les conditions météo dantesques, où le retour de la neige mais surtout le vent fort en ont gêné plus d'un, le Grenoblois (8/10 au tir) a été coiffé au poteau par Alexandr Loginov, un peu plus précis que lui (9/10) et qui le devance au final de 6 sec 5/10.

"C’est une très belle opération, je ne m'attendais pas à ce que le 8/10 paye autant. Je pensais que d’autres leaders allaient m'accompagner. Sans de petites erreurs il y aurait pu y avoir un 10/10 mais je suis quand même très satisfait" a analysé Jacquelin sur la chaîne L'Equipe.

S'il a laissé échapper une deuxième victoire, lui qui souhaite profiter des étapes de janvier avant les Jeux pour "travailler (s)on tir et prendre confiance", a tout de même réussi sa reprise et s'offre même le luxe de compter désormais 24 points d'avance sur son dauphin, son compatriote Quentin Fillon Maillet, avant la poursuite dimanche.

Ce dernier est le deuxième Français dans le Top 10 vendredi (9e). Côté dames, Anaïs Chevalier-Bouchet s'est elle offerte une belle 6e place.