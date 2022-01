Top 14: Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier reportés

Les rencontres Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier, programmées dimanche pour le compte de la 15e journée de Top 14, ont été reportées, le RCT et le MHR étant "dans l'incapacité de jouer", a annoncé vendredi la Ligue nationale de rugby.

"A la suite d'une série de tests de contrôle prévus par le protocole Covid-19 de la LNR, le Rugby Club Toulonnais et Montpellier Hérault Rugby ont respectivement sollicité le report des rencontres (...) Le Comité compétitions de la LNR réuni en urgence ce jour a constaté que le Rugby Club Toulonnais et Montpellier Hérault Rugby se trouvaient effectivement dans l'incapacité de jouer", a indiqué la LNR dans un communiqué.

Initialement prévu samedi, le déplacement de La Rochelle (5e, 36 pts) à Toulon (11e, 22 pts) avait déjà été décalé d'un jour après la détection de "nouveaux cas positifs" au Covid-19 au sein du RCT (11e, 22 pts), qui en comptait une vingtaine.

Selon le communiqué de la LNR, huit joueurs toulonnais auraient encore été à l'isolement au moment du match et le club varois ne pouvait aligner les six joueurs de première ligne requis par le règlement.

Le choc entre Toulouse (2e, 41 pts) et Montpellier (3e, 40 pts) est également reprogrammé.

Pour le club héraultais, qui ne pouvait pas non plus compter sur six joueurs de première ligne, c'est 17 joueurs qui étaient positifs au Covid-19 et isolés au moment du match.

Au total, depuis le début de la saison, neuf équipes comptent au moins un match en retard, le RCT étant le club le plus affecté puisque la réception du Stade rochelais est son troisième match reporté.