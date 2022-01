Ski alpin: pas de JO pour Muffat-Jeandet, opéré de la cheville

Le skieur Victor Muffat-Jeandet sera opéré la semaine prochaine après s'être fracturé le péroné jeudi lors du slalom de Coupe du monde de Zagreb, et doit renoncer aux JO de Pékin, a-t-il annoncé vendredi.

"Tout ça pour ça... tout le travail depuis des mois et des mois, les heures sur les skis, à la muscu, à transpirer, à souffrir qui s'évaporent d'un coup... quel gâchis !", écrit le skieur de 32 ans, médaillé de bronze du combiné aux Jeux de 2018 à Pyeongchang et qui "n'aura pas la chance de revivre (son) rêve olympique, pour cette fois-ci du moins".

Dans un long message, il a expliqué n'avoir "pas enfourché" lors du slalom de Zagreb, finalement arrêté après le passage de 19 skieurs en raison du très mauvais état de la piste, mais avoir directement été victime de ces conditions déjà dénoncées par plusieurs concurrents.

"Ca a cédé sous mes appuis, j'ai été déséquilibré et l'ensemble de mon ski droit s'est complètement immobilisé d'un coup dans une neige bizarre et pas uniforme. J'ai tout de suite senti un gros bras de levier, une sensation dans ma chaussure et ça m'a cassé le péroné", a-t-il raconté.

Victor Muffat-Jeandet sera opéré la semaine prochaine par le Dr Bertrand Sonnery-Cottet, pour "mettre des vis pour consolider la fracture", et ne sera donc "pas sur les skis avant plusieurs mois".

Très en colère contre les organisateurs de Zagreb et la Fédération internationale de ski, il a dit accepter "les risques et les blessures" inhérents au ski. "Mais c'est sûr que se blesser sérieusement en slalom pour la première fois de sa vie en 20 ans sur une piste où le dossard 19 finit sur l'herbe, ça fait forcément un peu réfléchir", a-t-il ajouté.

"Le business continuera à tourner avec d'autres pions, il y aura d'autres +chairs à canon+ pour servir les multiples intérêts au-dessus du sportif (...) Tous nos représentants des athlètes se cassent les dents et jettent l'éponge au fil des ans", a-t-il conclu.