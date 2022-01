L1: Marseille s'impose après 44 ans sans succès chez un Bordeaux très diminué (1-0)

L'Olympique de Marseille a mis fin à 44 années sans victoire en championnat à Bordeaux en s'imposant 1 à 0 vendredi soir sur le terrain des Girondins (17es) très affaiblis par le Covid, en match d'ouverture de la 20e journée de Ligue 1 disputé à huis clos.

L'OM s'empare provisoirement de la deuxième place, dix points derrière le PSG qui joue dimanche à Lyon, et trois longueurs devant Nice, en déplacement à Brest, dimanche également. L'attaquant turc Cengiz Under a marqué l'unique but de la rencontre à la 37e minute en profitant d'un mauvaise relance du gardien bordelais Benoît Costil. Bordeaux avait demandé en vain à la Ligue de football professionnel (LFP) le report de la rencontre.