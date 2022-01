Bundesliga - Le Bayern, décimé, surpris par Mönchengladbach pour la reprise du championnat

(Belga) Le Bayern Munich a été battu 1-2 par le Borussia Mönchengladbach, vendredi, en ouverture de la 18e journée du championnat d'Allemagne de football, la première après la trêve hivernale.

Le Bayern comptait douze indisponibles, dont neuf à la suite d'un test positif au Covid-19. Malgré cela, le 'Rekordmeister' commençait bien la rencontre, trouvant l'ouverture à la 18e minute grâce à l'inévitable Robert Lewandowski. Mais le Borussia renversait la situation en cinq minutes via Florian Neuhaus (27e) et Stefan Lainer (31e). Lewandowski jouait de malchance en voyant le poteau (45e+2) et la transversale (62e) repousser deux de ses tentatives. Pour tenter de remonter au score, l'entraîneur bavarois Julian Nagelsmann faisait monter Paul Wanner, qui a fêté ses 16 ans le 23 décembre, lequel devenait le plus jeune joueur de l'histoire du Bayern Munich engagé en Bundesliga. Wanner a remplacé Malik Tillman (19 ans) à la 75e minute, et bat ainsi très largement le record de jeunesse de Jamal Musiala, qui avait débuté sous le maillot du 'Rekordmeister' à 17 ans et 115 jours. Le Bayern concède une troisième défaite en championnat cette saison. Avec 43 points, les Bavarois restent solides leaders de la Bundesliga. Ils conservent provisoirement 9 longueurs d'avance sur le Borussia Dortmund, qui se déplace à Francfort samedi. Mönchengladbach (22 points) remonte en onzième position. (Belga)