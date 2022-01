ATP Sydney - David Goffin contre un qualifié au premier tour

(Belga) David Goffin sera opposé à un joueur issu des qualifications au premier tour du tournoi ATP de Sydney, qui débute lundi en Australie, après le tirage au sort publié samedi.

Goffin, 31 ans et 39e mondial, affrontera ensuite le vainqueur du duel entre l'Argentin Federico Delbonis, 44e mondial, et l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, 45e mondial, en cas de qualification pour le 2e tour. Le Liégeois, tête de série N.8 à Sydney, pourrait ensuite croiser la route du Britannique Andy Murray, 134e mondial et bénéficiaire d'une invitation, ou le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 22e mondial et tête de série N.2, en quarts de finale. Goffin a été éliminé au deuxième tour du tournoi de Melbourne cette semaine après sa défaite face au Slovaque Alex Molcan, 88e mondial. (Belga)