Coupe d'Afrique des Nations - Les Sénégalais Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly positifs au Covid-19

(Belga) Les Sénégalais Edouard Mendy (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Naples) et Famara Diedhiou (Alanyaspor) ont été testés positifs au coronavirus samedi, à deux jours des débuts des Lions de la Teranga en Coupe d'Afrique des Nations face au Zimbabwe. Cheikh Seck, vice-président de la Fédération (FSF), l'a annoncé aux médias locaux en marge de l'entraînement.

Plus tôt dans la semaine, la FSF avait annoncé les tests positifs de Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy et Mame Bamba Thiam. En raison d'autres cas positifs et de blessures, le sélectionneur Aliou Cissé ne dispose pour l'instant que de seize joueurs dans son effectif, selon les médias sénégalais. Finaliste en 2019, le Sénégal est considéré comme l'un des favoris de la compétition. Le Sénégal jouera lundi contre le Zimbabwe, vendredi 14 janvier contre la Guinée et mardi 18 contre le Malawi. (Belga)