Sergio Conceiçao fait rentrer son fils...qui lui offre la victoire grâce à un but à la dernière minute (vidéo)

Auteur du but vainqueur pour Porto à la 90e, Francisco Conceiçao a été le héros des Dragons sur le terrain d'Estoril (3-2), samedi, lors de la 17e journée de Liga Portugal. Le milieu de 19 ans, entré au jeu deux minutes plus tôt, a parfaitement repris un centre de Luis Diaz pour inscrire le but de 2-3 et les trois points de la victoire à son équipe, coaché par son père, Sergio Conceiçao.

La joie a fait exploser toute l'équipe et le fils a couru dans les bras de son père pour célébrer ce but ô combien important.

Les locaux d'Estoril menaient pourtant 2-0 à la pause, en ayant tiré seulement trois fois au but. Mais ils n'ont pas tenu face à la furie des Dragons, toujours invaincus en Championnat. Ils possèdent désormais trois points d'avance sur leur dauphin, le Sporting Portugal.