Euro de hand: les Français finissent par céder contre l'Allemagne en préparation

Les handballeurs français, champions olympiques cet été à Tokyo, se sont inclinés sur le fil contre l'Allemagne 35 à 34, pour leur unique match de préparation à l'Euro-2022 (13-30 janvier), dimanche en début de soirée à Wetzlar (centre).

Devant de quatre buts à la pause (18-14), les Français ont plus souffert en défense, en manque de rythme après une préparation chaotique, et ont subi la force de frappe allemande à distance. Malgré les parades de Vincent Gérard dans les dix dernières minutes du match, ils se sont finalement inclinés d'un but, sur un tir de Luca Witzke à la dernière seconde.

Lundi, les Français s'envoleront pour Szeged depuis Francfort. En Hongrie, ils affronteront la Croatie jeudi (20h30), pour leur premier match du 1er tour de l'Euro-2022. Les joueurs de Guillaume Gille joueront ensuite contre l'Ukraine (samedi, 18h00) et la Serbie deux jours plus tard (lundi, 20h30).