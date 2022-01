Premier League - Le match entre Everton et Leicester reporté une deuxième fois

(Belga) La rencontre d'alignement de la 18e journée du championnat d'Angleterre de football entre Everton et Leicester, prévue mardi, a été reportée, a annoncé la Premier League dimanche.

La Premier League a accepté la demande de Leicester de reporter la rencontre car les Foxes n'ont pas assez de joueurs disponibles (13 joueurs de champ et 1 gardien) à cause de nombreux cas de coronavirus et les joueurs présents à la CAN. Le duel entre Everton et Leicester avait été reporté une première fois la 16 décembre dernier pour les mêmes raisons. (Belga)