Ligue 1 - Lyon et le PSG se neutralisent

(Belga) Lyon et le Paris Saint-Germain se sont quittés sur un score de parité, 1-1, dimanche, en clôture de la 20e journée du championnat de France.

L'OL a ouvert le score en début de rencontre grâce à Lucas Paqueta (7e). Thilo Kehrer (76e) a sauvé le PSG. Lyon est toujours privé de Jason Denayer, blessé à la cheville. Le PSG reste largement en tête avec 47 points, 11 de plus que Nice, son plus proche poursuivant. Lyon, qui concède un quatrième partage de suite et reste sur cinq matchs sans victoire, pointe en onzième position avec 25 points. (Belga)