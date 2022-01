Shinji Kagawa rejoint Saint-Trond

(Belga) Le Japonais Shinji Kagawa va poursuivre sa carrière à Saint-Trond. Le club limbourgeois a annoncé lundi matin la signature du milieu de terrain de 32 ans, passé par Dortmund et Manchester United.

Arrivé à Dortmund en 2010, Kagawa avait décroché deux titres consécutifs de champion d'Allemagne avec le BVB, pour le compte duquel il avait inscrit 29 buts et délivré 17 assists en deux ans. Passé à Manchester en 2012, l'international japonais (97 sélections) a évolué deux ans en Premier League (6 buts, 7 assists en 57 matches) avant de revenir à Dortmund en 2014, jouant 145 rencontres (31 buts) avec les Borussen, avant d'être prêté au Besiktas en 2019. Il a ensuite été transféré à Saragosse en 2019 et au PAOK Salonique en janvier 2021. "Au PAOK, Shinji a du mal à trouver du temps de jeu et en décembre, il a résilié son contrat", indique le STVV. "J'ai pris la décision de venir à Saint-Trond avec beaucoup de détermination", déclare Kagawa dans un communiqué du STVV. "Je veux contribuer avec mon football et mon expérience et aider l'équipe à atteindre ses objectifs. J'ai hâte de jouer devant les fans et les supporters". Saint-Trond, 13e du championnat avec 24 points, se rendra au FC Bruges samedi pour le compte de la 22e journée de D1A. (Belga)