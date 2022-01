Décès de François Carrard, ancien directeur général du CIO

(Belga) Le Suisse François Carrard, ancien directeur général du Comité international olympique, est décédé à l'âge de 83 ans, a annoncé le CIO lundi.

Avocat spécialisé dans le droit du sport, François Carrard était entré au CIO comme conseiller juridique en 1979. Il avait dirigé l'administration du CIO de 1989 à 2003, travaillant avec les présidents Juan Antonio Samaranch et Jacques Rogge pendant son mandat qui aura duré 14 ans. "Ses années à la tête de l'administration du CIO ont englobé pas moins de sept éditions des Jeux Olympiques d'été et d'hiver, d'Albertville 1992 à Salt Lake City 2002", rappelle le CIO. François Carrard avait été le coordinateur du comité de réformes du CIO en 2000, après le scandale concernant l'attribution des jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City (2002). François Carrard "a développé l'administration du CIO pendant son mandat de directeur général et l'a transformée pour l'adapter aux besoins de sa mission", indique le CIO dans un communiqué. "Grâce à sa solide expérience juridique, il a joué un rôle crucial en aidant le CIO à mener ses réformes fondamentales en 1999 et 2000. Me Carrard a également joué un rôle clé dans la création de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) et l'introduction du premier Code mondial antidopage. En outre, il a été très engagé dans la révision complète de la Charte olympique et dans les travaux de la commission du CIO 'Apartheid et Olympisme'". Après sa carrière au CIO, François Carrard avait mené le groupe de travail sur la réforme de la FIFA, la Fédération internationale de football, après les scandales de corruption qui ont précipité la chute de Sepp Blatter. (Belga)