Le golfeur belge Nicolas Colsaerts annonce être atteint d'une "maladie rare"

Le golfeur belge, Nicolas Colsaerts a partagé une nouvelle importante sur son état de santé ce mardi matin. Le natif de Schaerbeek a révélé souffrir d'une maladie auto-immune. En un mot comme un cent, c'est son propre corps qui s'attaque à ses organes, en l'occurrence ses reins.

Le joueur aux 8 trophées chez les pros a publié une vidéo de lui dans un lit d'hôpital dans laquelle il raconte ce qui lui arrive.

De l'eau dans les poumons et des caillots sanguins

Le sportif a expliqué que sa maladie a été découverte par les médecins alors qu'il se présentait, de base, pour des chevilles gonflées. Après une série de tests, il s'est avéré que la cause soit une maladie auto-immune, la néphropathie membraneuse.

Le texte

"Pourquoi suis-je ici ?

Ces dernières semaines ont été un voyage que je ne souhaiterais à personne. J'ai présenté à mon docteur ce que je pensais être les chevilles enflées et j'ai été admis ce jour-là à l'hôpital. Ils ont découvert du liquide sur l'un de mes poumons, plusieurs caillots sanguins dans les poumons et pourtant, ils n'ont toujours pas eu de diagnostic. C'était l'un des jours les plus effrayants de ma vie. J'ai regardé ma femme dans les yeux et j'ai dit que je n'étais pas prêt à partir.

Après presque une semaine à l'hôpital à la recherche d'un diagnostic, on nous a dit que j'avais une maladie rénale rare appelée néphropathie membraneuse. Mon corps s'attaque essentiellement à mes reins et il provoque de graves fuites de protéines, entre autres.

Avance rapide quelques semaines après avoir étudié les causes potentielles me voici avec le premier tour d'une infusion de Rituximab. Nous devons espérer que mon corps répondra au traitement. On ne saura pas avant quelques semaines, sinon des mois, si c'est efficace.

Je tiens à remercier tous les docteurs qui ont participé à mon parcours jusqu'à présent, en particulier ceux qui sont à Mediclinic Parkview et aux hôpitaux de ville et les médecins. Et à ma guerrière d'une femme Rachel qui a été là à tenir le fort et à parler médical en mon nom à chaque étape."