Frederico Chiesa victime d'une rupture du ligament croisé, risque d'être absent jusqu'à la fin de la saison

L'ailier international italien de la Juventus Federico Chiesa a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche et il sera rapidement opéré, a annoncé lundi son club, ce qui risque de mettre un terme à sa saison.



Chiesa, 24 ans, était revenu sur le terrain dimanche face à la Roma en Serie A, après plusieurs semaines d'absence à cause d'une blessure. Il était sorti à la demi-heure de jeu après un contact avec le défenseur de la Roma Chris Smalling.



"Au cours de la partie d'hier Federico Chiesa a subi un traumatisme (...) au genou gauche. Les examens effectués dans la matinée (...) ont montré une rupture du ligament croisé antérieur. Une intervention chirurgicale sera nécessaire dans les prochains jours", a annoncé la Juventus dans un communiqué.



Le club n'a pas précisé pendant combien de temps le joueur serait à l'arrêt mais ce genre de blessure demande généralement des mois de récupération.



Il sera certainement absent pour les matchs de barrages du Mondial-2022 que l'Italie doit jouer et qui débutent fin mars contre la Macédoine du Nord.



Son absence représente un coup dur pour le sélectionneur national Roberto Mancini, Federico Chiesa ayant été l'une des vedettes de la victoire italienne à l'Euro 2020 l'été dernier.