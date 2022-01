Pas de report, les matchs de Pro League devront avoir lieu comme prévu

Les clubs de Pro League devront jouer leurs rencontres comme prévu à leur programme. Aucune majorité ne s'est dégagée pour un report général des matches que ce soit en raison de contaminations croissantes au coronavirus ou des absences dans les effectifs en raison de blessures ou de présence de joueurs africains à la CAN. C'est ce qu'il est ressorti de l'Assemblée générale de la Pro League qui s'est tenue lundi, a confirmé la Pro League.

La seule disposition qui a été adoptée est de pouvoir remettre un match, au cas par cas, si 7 joueurs importants du noyau sont testés positifs au coronavirus, soit des joueurs ayant joué au moins 30% des rencontres cette saison.

Plusieurs clubs avaient émis l'idée de pouvoir reporter la prochaine, voire les deux prochaines journées, en février, mais leur proposition n'a pas recueilli de majorité.

"L'Assemblée Générale a approuvé la proposition de réintroduire après la trêve hivernale la possibilité de demander un report des matchs de championnat. Un report est possible à partir de 7 cas positifs dans le noyau des joueurs (figurant dans la Squad Size List A et ayant au moins joué 30 % du temps de jeu total) ou à partir de 2 gardiens de la Squad Size Limit A, dont le gardien avec le plus de minutes de jeu", a détaillé la Pro League. "L'Assemblée Générale a aussi décidé de ne pas prévoir un report général de la première journée après la trêve hivernale", confirme-t-elle.

La reprise en championnat de Belgique, à l'issue de la trêve hivernale, est prévue vendredi avec un duel entre La Gantoise et Courtrai ouvrant la 22e journée de Jupiler Pro League. L'affiche de cette 22e journée sera le clasico Anderlecht - Standard dimanche (18h30).

Par ailleurs, "l'Assemblée Générale s'est également penchée sur le fonctionnement institutionnel et organisationnel de la Pro League au cours des six prochains mois à la suite du départ de l'ancien président Peter Croonen. L'assemblée a octroyé un mandat à Vincent Mannaert (en tant que représentant du Club Bruges) et à Wouter Vandenhaute (en tant que représentant du RSC Anderlecht) par lequel ils s'engagent dans les six prochains mois (jusqu'au 30 juin) à soutenir pleinement la Pro League dans un certain nombre de dossiers cruciaux pour l'avenir du football professionnel (à court et à long terme), ceci en concertation avec le CEO Pierre François, le Conseil d'Administration de la Pro League et les partenaires externes", a ajouté encore la Pro Leauge dans son communiqué.