Eden Hazard insulté par l'ancien judoka Jean-Marie Dedecker

Dans une interview donnée au Krant van West-Vlaanderen, l'actuel bourgmestre de Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, a incendié Eden Hazard. L'ancien entraîneur fédéral de la Ligue belge de judo reproche au capitaine des Diables Rouges de s'être "engraissé à cause de l'argent et du système".

"Toutes ces pleurnicheries dans la presse à propos de lui, c’est juste un petit gros qui s’est engraissé. À cause de l’argent et du système. Je le vois encore s’enfuir quand Georges Leekens l’avait remplacé et qu’il était allé manger un hamburger aux abords du stade Roi Baudouin", a déclaré Jean-Marie Dedecker.

Non content de taper sur le capitaine, l'ancien sportif, reconverti dans la politique va s'en prendre à toute l'équipe. "Les Diables rouges ne vont pas réussir au Qatar. Plusieurs joueurs sont au crépuscule de leur carrière. Kevin De Bruyne doit se battre une fois qu’il se retrouve sur le banc. Et c’est pareil pour Romelu Lukaku ou Dries Mertens. C’est une génération vieillissante. J’espère me tromper, mais je n’y crois pas."