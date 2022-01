Goffin enchaine: victoire facile pour le liégeois à Sydney

David Goffin s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis ATP 250 de Sydney, épreuve sur surface dure dotée de 521.000 dollars. Mercredi, en Australie, le Liégeois, 45e mondial et tête de série N.8, a vaincu au deuxième tour l'Américain Denis Kudla (ATP 109), 'lucky loser' des qualifications (6-2, 6-3).

Lundi, Goffin, avait mis fin à une série de sept défaites consécutives en écartant l'Argentin Facundo Bagnis (ATP 76). En quarts de finale, David Goffin défiera soit le Britannique et ancien numéro 1 mondial Andy Murray (ATP 135) soit le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 23), 23e mondial et tête de série N.2. Le tournoi de Sydney constitue la dernière étape de la préparation avant l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, qui débute le 17 janvier à Melbourne. Pour rappel, le belge ne sera pas tête de série, une première depuis 2014.



Le liégeois n'avait plus enchaîné depuis avril 2021 et le tournoi de Monte-Carlo.