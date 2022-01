Le résume du mercato du 13/01: Nouvelle recrue au Standard, Pogba vers le PSG?

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES



La fin de l'histoire entre Dries Mertens et Naples semble se rapprocher. Selon Il Mattino, le Diable Rouge va quitter l'Italie, lui qui y était arrivé en 2013. Le président de Naples De Laurentiis ne souhaiterait pas lever l'option de prolongation de contrat du Belge, même si lui aurait voulu rester, quitte à baisser son salaire. Il pourrait alors rejoindre les Etats-Unis et la MLS



LES TRANSFERTS A L'ETRANGER



Paul Pogba va-t-il quitter Manchester United ? Annoncé sur le départ à chaque mercato, l'international français est cité du côté du PSG. Selon le journal l'Equipe, l'intérêt serait réciproque entre les deux parties.

Aston Villa a faim. Après avoir conclu le transfert du Brésilien Philippe Coutihno, le club anglais a annoncé la signature du latéral français Lucas Digne en provenance d'Everton. Parfois annoncé du côté de l'Inter Milan, le défenseur français reste donc bien en Angleterre.





L'AC Milan, actuel deuxième du championnat italien chercher à renforcer son secteur défensif après la grave blessure de son défenseur danois, Simon Kjaer. Selon la Gazzetta Dello Sport, le club milanais cherche à recruter Eric Bailly, défenseur ivoirien de Manchester United. Abdou Diallo, international sénégalais du PSG serait le plan B. Paris en demanderait 25 millions.



David Neres, le virevoltant attaquant de l'Ajax Amsterdam va s'engager du côté de l'Ukraine, au Shakthar Donetsk. Une somme de 15 millions d'euros est évoqué pour débloquer le transfert du brésilien



A Paris, Presnel Kimpembé voudrait une revalorisation salariale. Mécontent de son salaire, l'international français pense à quitter le club parisien si son salaire n'est pas augmenté sous peu.



L'AS Roma va annoncer la signature du portugais Sergio Oliveira, selon le journaliste Fabrizio Romano. Un prêt avec une option d'achat à 13 millions d'euros est évoqué. Le joueur de 29 ans devrait signer aujourd'hui.









La sélection polonaise aime les techniciens italiens. Après le refus de Fabio Cannavaro de prendre en main la sélection, les dirigeants polonais auraient jeté leur dévolu sur l'ancien coach de la Juventus, Andrea Pirlo.



Toujours selon Fabrizio Romano, l'Olympique de Marseille souhaite amener Sead Kolasinac, le solide défenseur d'Arsenal, à la Cannebière. Arsenal serait ouvert au départ du joueur. Les discussions seraient en cours entre le club marseillais et le joueur bosnien.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE



Le Standard ne s'arrête plus ! Après les annonces de transfert de Cafaro et de Van Damme, le club liégeois vient d'engager Gilles Dewaele, jusqu'ici porteur des couleurs courtraisiennes. Le KVK a annoncé l'accord sur son compte Twitter. L'arrière droit était arrivé à Courtrai en 2020.

Guillaume Gillet va s'engager pour 6 mois avec Waasland-Beveren. Annoncé un temps dans le club de son enfance, le RFC Liège, Gillet va donc faire une pige à Beveren, qui ambitionne clairement de remonter en D1A, dès cette saison si possible.



L'ancien standarman Daniel Opare, libre de tout contrat, a signé avec le promu du RFC Seraing. A 31 ans, le latéral de 31 ans était sans club depuis son départ de Zulte-Waregem l'année dernière.



Le deal serait fait. Bryan Reynolds, jeune pépite américaine de 20 ans qui appartient à l'AS Roma va être prêté à Anderlecht. Le club bruxellois a su convaincre le latéral, aussi courtisé par Bruges et Hull City.





Julien Ngoy, le prometteur attaquant belge d'Eupen pourrait bien faire ses valises. Selon Walfoot, l'ailier serait pisté par l'ASSE, Montpelier, le Herta Berlin, Schalke, Hambourg et des clubs de MLS.



En difficulté à la dernière place du classement de Jupiler Pro League, le Beerschot perd un élément. l'Equatorien Moises Caicedo, arrivé en prêt de Brighton en début de saison, retourne chez son club employeur.