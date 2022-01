Plus faible total de buts depuis 20 ans: le spectacle pas encore au rendez-vous à la CAN

La Coupe d'Afrique des Nations a débuté ce 9 janvier et si le premier match nous a proposé 3 buts, depuis, les filets ne tremblent pas beaucoup au Cameroun, pays organisateur de la compétition. Pour l'instant, 9 buts ont été inscrits en 9 match, soit une faible moyenne d'un petit but par match. Deux rencontres ont également déjà accouché d'un nul blanc, 0-0.



Les favoris pas encore au niveau



Plusieurs raisons pourraient être évoquées mais la première apparaît comme un départ manqué pour la plupart des gros bras de la compétition. Si le Cameroun a fait le "travail" en inscrivant deux buts dans le match d'ouverture face au Burkina Faso (2-1), les autres favoris ont eu du mal à lancer leur tournoi.

L'Algérie, tenante du titre, a buté sur le gardien du Sierra Leone et n'a pas pu faire mieux qu'un triste 0-0. Privée de son maître à jouer Ismael Bennacer, suspendu pour le premier match, les Fennecs n'ont jamais su trouver la faille. Pas beaucoup mieux dans ce qui était normalement le choc de ces premières journées entre le Nigéria et l'Egypte. Les "Super Falcons" se sont imposés sur la plus petite marge face aux coéquipiers de Mohamed Salah (1-0).

Le Sénégal, porté par sa génération dorée et favori de la compétition a, lui aussi, galéré à s'imposer dans son match d'ouverture. Ils ont finalement trouvé la faille face au Zimbabwe, à la dernière minute sur un penalty de leur attaquant vedette, Sadio Mané.



Les terrains mis en cause ?



Souvent critiqué pour la qualité de ces terrains de football, le continent africain n'a vraisemblablement pas encore réglé ce problème, les pelouses camerounaises n'étant pas ce que l'on peut appeller des "galettes". Demba Ba, l'ancien international sénégalais, et passé par Mouscron, s'en est même attristé sur son compte Twitter, comme d'autres suiveurs de la compétition.





Plus faible total depuis 2002



Cette CAN n'est pas encore riche en buts, mais elle n'est pas la pire en la matière. En 2002, lors d'une Coupe d'Afrique organisée au Mali, seulement 8 buts avaient été inscrits en 9 matchs, pour une moyenne totale à la fin de la compétition de 1,5 buts inscrits par matchs.



On espère pour tout le football africain que cela se décantera dans les prochains jours !