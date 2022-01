"Dans le foot, si tu dis que t'es homo, c'est fini": la déclaration CHOC de Patrice Evra

En tournée pour la promotion de son livre I Love This Game qui sortira ce mercredi, Patrice Evra a été invité ce mardi par le Parisien pour une entrevue. Dans ce livre, où il raconte notamment avoir été agressé sexuellement lorsqu'il n'avait que 13 ans, l'ex-international français s'est également penché sur le sujet délicat de l'homosexualité dans le football mondial. Il tient notamment à témoigner son soutien aux joueurs homosexuels.





''Moi, j’ai joué avec des joueurs qui étaient homosexuels. En tête à tête, ils se sont ouverts à moi parce qu’ils ont peur d’en parler sinon. Il y a au moins deux joueurs par club qui sont homosexuels'' a-t-il notamment expliqué. Dans l'entretien, Evra est notamment revenu sur une anecdote qui reflète bien le malaise qui règne autour de l'homosexualité dans le foot. "?Ils ont fait venir une personne pour parler de l’homosexualité à l’équipe et certains de mes coéquipiers ont dit lors de cet échange: "C’est contre ma religion, s’il y a un homosexuel dans ce vestiaire, il doit dégager du club", etc."



Pour Patrice Evra, le football est un monde en retard en ce qui concerne les homosexuels: "Dans le foot, si tu dis que t'es homo, c'est fini. C'est simple, tout est fermé et personne n'en parle".