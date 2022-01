Dakar-2022: Peterhansel gagne sa première étape, al-Attiyah en contrôle en auto

Le Français Stéphane Peterhansel (Audi) a remporté mercredi la dixième étape du rallye Dakar, son premier succès lors de cette édition, que le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota) est bien parti pour remporter en auto.

A deux jours de l'arrivée, Al-Attiyah, triple vainqueur de l'épreuve, compte encore plus d'une demi-heure d'avance sur son dauphin Sébastien Loeb (Prodrive), à l'issue de cette spéciale de 384 km entre Wadi ad-Dawasir et Bisha, en Arabie saoudite.

Audi, épargné ce mercredi par les ennuis mécaniques qui ont gâché sa quinzaine saoudienne, a réussi le doublé lors de cette étape, puisque Peterhansel a terminé devant son équipier espagnol Carlos Sainz.

"Je n'échangerais pas une victoire scratch même avec une voiture électrique (hybride NDLR) Audi contre une victoire au général, c'est sûr", a déclaré Peterhansel, qui détient le record de victoires dans l'épreuve (14 succès, dont six à moto).

"Chaque pilote Audi a gagné une spéciale, c'est très positif. Audi doit être capable d'avoir une voiture fiable et performante en 2023, on l'aura c'est sûr et on se battra pour la victoire", a-t-il ajouté.

Lors de cette étape, Loeb a repris 1 min 25 sec à Al-Attiyah (Toyota), qui a également écopé mardi d'une pénalité de 5 minutes, mais le Qatarien possède toujours 32 min 40 d'avance sur l'ancien champion du monde des rallyes WRC et 55 minutes sur le troisième, le Saoudien Yazeed al-Rajhi (Toyota).

"C'est des spéciales où on est tout le temps à fond (...) même en étant vraiment +dégoupillés+ on a du mal à faire un écart", a regretté Loeb à l'arrivée.

"On fera ce qu'on peut on n'a pas le choix, le but est de rouler jusqu'au bout et on verra bien où ça nous mène à l'arrivée", a ajouté l'Alsacien, dont le meilleur classement sur le Dakar reste une 2e place en 2017.