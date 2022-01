Gilles Dewaele quitte Courtrai pour le Standard, troisième renfort pour les Rouches

(Belga) Au lendemain des arrivées du Français Mathieu Cafaro et de Joachim Van Damme, le Standard continue de se montrer actif sur le marché des transferts. Les Rouches ont annoncé mercredi la venue de Gilles Dewaele, en provenance du KV Courtrai, sans pour autant divulguer les détails de son contrat.

Dewaele, 25 ans, est un latéral droit. Formé au Cercle de Bruges, où il est passé professionnel en 2013 et où il a joué 68 matches, il a ensuite évolué à Westerlo (2017-2020) puis à Courtrai (2020-2022). Titulaire indiscutable cette saison chez les Kerels, il a participé à 18 matches de D1A et deux en Coupe de Belgique. C'est le troisième renfort pour Luka Elsner après le transfert du Français Mathieu Cafaro et du milieu défensif belge Joachim Van Damme. Après la trêve hivernale, le Standard jouera son premier match de l'année 2022 dimanche à Anderlecht pour le compte de la 22e journée de D1A. Les Rouches sont 15e du championnat avec 23 points. (Belga)