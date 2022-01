Guillaume Gillet signe à Waasland-Beveren jusqu'en fin de saison

(Belga) Dix jours après avoir mis un terme à son contrat qui le liait au Sporting de Charleroi, Guillaume Gillet s'est engagé en faveur de Waasland-Beveren. L'ancien Diable Rouge, 37 ans, a signé un contrat jusqu'en fin de saison avec l'actuel 2e de 1B Pro League.

L'expérience de Gillet doit permettre aux Lions de combler une partie de leur retard sur Westerlo, qui compte 10 points d'avance en tête de l'antichambre du football belge. "Nous sommes très contents de voir Guillaume venir renforcer nos rangs. Je suis certain qu'il constituera une plus-value directe au groupe grâce à ses qualités et sa personnalité", a lancé Jordi Condom, nouveau directeur sportif waeslandien. "Mon but est clair : aider le club à retrouver le plus vite possible l'élite", a dit l'ancien joueur d'Anderlecht. Gillet était arrivé à Charleroi le 6 juillet 2020 en provenance du RC Lens. En dix-huit mois avec les Zèbres, il a joué 47 matchs, dont treize matchs cette saison, douze de championnat et un en Coupe, et donné deux assists. Après des débuts à Visé, l'arrière et milieu de terrain a joué successivement à Eupen, La Gantoise, Anderlecht, Bastia, Anderlecht, Nantes, l'Olympiacos et Lens avant de revenir au pays à Charleroi. Il a disputé 22 rencontres avec les Diables Rouges et marqué un but (contre la Croatie le 11 septembre 2012 à Bruxelles en éliminatoires du Mondial 2014) entre 2007 et 2016. (Belga)