Soulier d'Or: Charles De Ketelaere élu Espoir de l'Année pour la deuxième année de rang

Le joueur du Club de Bruges Charles De Ketelaere a été Espoir de l'Année pour la deuxième année de rang lors du 68e Gala du Soulier d'Or mercredi à Anvers.

De Ketelaere, 20 ans, est monté en puissance au cours de l'année 2021 et est devenu un pion important de l'effectif du Club de Bruges avec notamment neuf buts et six assists en 21 matches de championnat cette saison. En octobre dernier, il a également inscrit son premier but avec les Diables Rouges lors du match pour la 3e place de la Ligue des Nations contre l'Italie.

Avec 629 points, De Ketelaere s'impose avec 443 points d'avance sur son équipier au Club de Bruges Noa Lang, deuxième avec 186 points. La troisième place est revenue au joueur du RSC Anderlecht Sergio Gomez avec 185 points.

Le classement complet

1. Charles De Ketelaere (Club Bruges) 629 points

2. Noa Lang (Club Bruges) 186

3. Sergio Gomez (RSC Anderlecht) 185

4. Albert Sambi Lokonga (RSC Anderlecht/Arsenal) 124

5. Anouar Ait El Hadj (RSC Anderlecht) 95

6. Hugo Siquet (Standard/Fribourg) 93

7. Kristian Thorstvedt (KRC Genk) 91

8. Arthur Theate (Ostende/Bologne) 65

9. Adem Zorgane (Charleroi) 43

10. Yari Verschaeren (RSC Anderlecht) 41