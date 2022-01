Soulier d'Or - Paul Onuachu remporte son premier Soulier d'Or

(Belga) L'attaquant nigérian Paul Onuachu a remporté le 68e Soulier d'Or mercredi soir à Anvers. Le joueur du Racing Genk décroche cette distinction pour la première fois de sa carrière et succède à Lior Refaelov, lauréat en 2020.

Principal outsider derrière les deux joueurs du Club de Bruges Charles De Ketelaere et Noa Lang, Onuachu a récolté 311 de ses 333 points lors du premier tour de vote, basé sur les performances du deuxième tour de la saison 2020-2021. Onuachu, 27 ans, avait terminé meilleur buteur du championnat avec 33 buts, terminant deuxième du championnat derrière le Club de Bruges et remportant la Coupe de Belgique avec Genk. Cette saison, le Nigérian a déjà planté 12 roses en 18 rencontres. En mai dernier, l'attaquant du Racing avait déjà été récompensé du titre de Footballeur Pro de l'Année, récompensant le meilleur joueur de la saison 2020-2021 devant Noa Lang et Raphael Holzhauser (Beerschot). Avec 333 points, Onauchu devance de 61 points Noa Lang qui prend la deuxième place avec 272 points. Charles De Ketelaere, élu Espoir de l'Année pour la 2e fois de rang mercredi soir, prend la troisième place avec 271 unités. Le joueur de l'Union Saint-Gilloise Deniz Undav a récolté le plus de points lors du deuxième tour (234) et échoue au pied du podium. Junya Ito, l'équipier d'Onuachu, complète le top 5 avec 129 points. (Belga)