Beau joueur: Xavi félicite Benzema après la victoire du Real dans le Clasico

Hier soir dans le cadre de la Supercoupe d'Espagne qui se dispute à Riyad, en Arabie Saoudite, le Real Madrid est venu à bout de son rival barcelonais au terme d'un match très spectaculaire. Les madrilènes l'ont, en effet, emporté au bout de la prolongation, après que les troupes de Xavi aient par deux fois recolé au score (2-3 ap.).

Karim Benzema a encore été l'un des hommes du match du côté de la Maison Blanche, auteur d'un but et d'un assist et pesant sur la défense du Barça durant l'intégralité de la rencontre. Le public de Riyad lui réservera même une ovation à la fin de la rencontre.

Auteur de 23 buts en 26 rencontres cette saison, on ne peut que saluer la forme phénoménale qu'affiche le Français. Selon Marca, Xavi Hernandez, le coach et légende du FC Barcelone lui-même, est venu féliciter Benzema pour sa prestation.

Karim Benzema aura encore l'occasion de se mettre en évidence lors de la finale de la Supercoupe qui opposera son Real au vainqueur de la seconde demi-finale qui a lieu ce soir, Atletico Madrid-Athlétic Bilbao. La finale se disputera ce dimanche au stade Roi-Abdullah de Riyad.